Adolescente de 15 años muere baleado al interior de un auto tras discusión por atropello de un perro en La Araucanía

16 nov. 2026 - 14:26 hrs.

¿Qué pasó?

Un adolescente de 15 años falleció durante la madrugada de este lunes tras recibir un disparo mientras viajaba en un automóvil por la localidad costera de Queule, en la región de La Araucanía, crimen que se desató luego de que el dueño de un perro atacara a balazos el vehículo tras el atropello accidental de su mascota.

Según los antecedentes entregados por la Fiscalía, el hecho quedó al descubierto luego de las 22:00 horas del domingo, cuando un hombre adulto manejaba por el sector en compañía de su hijo y alrededor de cinco menores de edad, instante en el que arrolló al animal en la vía pública.

El ataque a tiros y el fallecimiento en Valdivia

De acuerdo con el relato del fiscal de Pitrufquén, Jaime Pino, el propietario del can, un hombre de 24 años, reaccionó con insultos al chofer, para luego sacar un arma de fuego y disparar contra el auto sin importar que estuviera lleno de ocupantes.

Una de las balas rompió el vidrio posterior del coche y dio en la cabeza del menor de 15 años, a la altura de la mandíbula y bajo su oído izquierdo, dejándolo en estado crítico, por lo que debió ser socorrido de inmediato en el Hospital de San José de la Mariquina antes de ser derivado de urgencia al Hospital Base de Valdivia, donde falleció pasadas las 03:30 horas.

"Producto del posible atropello de un perro, se habría generado una discusión entre ambas personas, lo que generó que finalmente el dueño del can efectuara un disparo, ocasionándole la lesión que finalmente costó la vida del menor que iba al interior de ese vehículo", explicó el subprefecto Sergio Alarcón, jefe de la Brigada de Homicidios de Temuco.

El imputado quedó detenido hasta el miércoles

Tras el homicidio, personal policial concretó la captura del presunto tirador, quien no cuenta con antecedentes penales anteriores, quedando a disposición del Juzgado de Garantía de Toltén durante la jornada de este lunes.

En la audiencia de control, el tribunal validó el procedimiento de detención y acogió la petición del Ministerio Público para extender su arresto hasta las 12:00 horas del próximo miércoles 18 de noviembre, plazo en el que la Brigada de Homicidios de la PDI busca determinar cuántos tiros se percutaron en total antes de proceder con su formalización.