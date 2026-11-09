Buscan a padre y su hija de 5 años que cayeron a río en Cunco: Robot subacuático se sumará a los trabajos
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
Un amplio operativo de emergencia se mantiene activo en la región de La Araucanía para encontrar a un padre de 32 años y su pequeña hija de solo 5 años, quienes cayeron trágicamente a las aguas del Río Curacalco, en la comuna de Cunco.
Desde el momento en que se dio la alarma sobre la emergencia, personal de Carabineros inició de inmediato intensas maniobras de rescate e inspección en la zona. Pese a los esfuerzos desplegados a lo largo de toda la jornada del domingo, las labores no arrojaron resultados positivos.
Se sumará un robot subacuático
Las tareas de rastreo se reanudaron a primera hora de este lunes con refuerzos especializados provenientes de distintas unidades regionales del GOPE.Ir a la siguiente nota
Asimismo, durante las próximas horas se sumará tecnología de punta enviada desde el GOPE Valparaíso: un robot subacuático de última generación diseñado para rastrear zonas sumergidas de difícil acceso visual y operativo.
La complejidad en la búsqueda
El trabajo de los equipos de rescate se ha tornado extremadamente complejo debido a las fuertes corrientes que registra el Río Curacalco.
Además, la geografía accidentada y el difícil acceso que caracteriza al sector, dificultan los avances de los buzos y personal en terreno.
Sin embargo, las autoridades confirmaron que los recursos técnicos y humanos continuarán desplegados en el área de forma ininterrumpida hasta lograr ubicar a ambas personas.
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