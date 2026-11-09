Brutal agresión a conserje en Las Condes: Fue golpeado por la espalda por hombre que tenía prohibido el ingreso al edificio

09 nov. 2026 - 08:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un hecho de violencia conmocionó a la comuna de Las Condes. Gustavo Cisterna, un conserje de 73 años con más de tres décadas de trayectoria en el mismo edificio, fue víctima de una agresión mientras trabajaba.

El hombre resultó con lesiones de gravedad tras ser atacado por la espalda por un sujeto que tenía prohibido el ingreso al recinto por un historial con episodios similares.

Lo que se sabe del ataque

De acuerdo con el testimonio de la propia víctima, el agresor ingresó recientemente al edificio evadiendo los controles y dirigiéndose hacia los pisos superiores.

Gustavo, quien en ese momento se encontraba capacitando a nuevos funcionarios, siguió al individuo hasta el piso 41 para evitar eventuales daños en los departamentos.

Al encararlo y pedirle que se retirara, el sujeto reaccionó de manera violenta. Cuando el conserje se dio vuelta para tocar el timbre de un domicilio y alertar a la familia del atacante, recibió un fuerte impacto en la cabeza por la espalda.

"Me doy vuelta a tocar el timbre y de ahí perdí la noción porque me pegó por atrás. Tenía algo en las manos, no sé si era un fierro, un palo o manopla... me pegó en el suelo", relató la víctima, quien recuperó el conocimiento recién al ser trasladada a un centro asistencial por vecinos y familiares.

La detención del agresor

El agresor, quien intentaba llegar al departamento de sus propios familiares —quienes habrían solicitado formalmente la prohibición de su ingreso—, fue detenido horas más tarde por personal de Carabineros al regresar al recinto.

Sin embargo, su formalización genera inquietud en la familia de la víctima: la defensa del atacante presentaría documentos que acreditan patologías psiquiátricas, lo que podría evitar la medida cautelar de prisión preventiva y derivar en su liberación.

El caso no solo encendió las alarmas por la agresividad del hecho, sino también por las precarias condiciones de seguridad en las que trabajan los conserjes en grandes copropiedades.

Familiares de Gustavo criticaron duramente a la administración del edificio, señalando:

Falta de insumos básicos: El teléfono fijo de conserjería llevaba cerca de un año malo.

Casi nulo de emergencia: No existen botones de pánico ni vías de comunicación directa con seguridad municipal o Carabineros.

Sobrecarga laboral: Un solo conserje debe estar a cargo de la seguridad de torres que albergan a miles de residentes, expuesto en primera línea a situaciones de alto riesgo sin herramientas de protección.

Mientras la investigación avanza para esclarecer las responsabilidades penales del agresor, la comunidad y los familiares del trabajador exigen que no haya impunidad y que las administraciones adopten medidas concretas para resguardar a los adultos mayores que desempeñan estas labores.

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