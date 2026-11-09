"Felicidades a la Niña Maravilla": Alexis Sánchez y Alexandra Litvinova festejaron el primer cumpleaños de su hija Bela
- Por Felipe Gallardo
¿Qué pasó?
Alexis Sánchez no pasa por su mejor momento futbolístico en el CF Montreal de la MLS. Esta realidad contrasta con el feliz presente personal que vive junto a su pareja, la modelo rusa Alexandra Litvinova, con quien celebró el primer año de su hija Bela.
A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió una serie de fotografías de los preparativos y de la fiesta. Entre los detalles destacó una torta de crema con frutillas decorada con el número uno, la vestimenta de la pequeña, que lució unas alas de hada, un tutú y zapatos en tonos blanco con rosado.
Una celebración íntima y familiar
En cuanto al festejo, la celebración fue privada y se vio a ambos padres acompañando a la niña en un centro de juegos infantiles rodeado de pequeñas pelotas de colores.Ir a la siguiente nota
En el carrusel de fotografías también se aprecia al delantero chileno ayudando a decorar la casa y a la pareja cantando el tradicional "cumpleaños feliz", dejando ver el ambiente cálido y hogareño que prepararon para su hija.
El aplauso de las redes sociales por el festejo íntimo
La publicación se llenó de comentarios de los seguidores del futbolista y la modelo, quienes aplaudieron la simplicidad del festejo, alejado de ostentaciones o grandes lujos.
Entre los múltiples mensajes de cariño que recibió la familia, destacó la reacción de un usuario que resumió el sentir de los seguidores de la pareja: "¡Qué hermoso! Amé porque fue tan simple todo, dos padres haciendo una decoración íntima para su pequeña hijita y la madre le hizo un pastel, todo entre los tres. Felicidades a la Niña Maravilla, ¡cómo pasa el tiempo!", reflejando la positiva recepción que generó la celebración familiar.
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