"Felicidades a la Niña Maravilla": Alexis Sánchez y Alexandra Litvinova festejaron el primer cumpleaños de su hija Bela

09 nov. 2026 - 08:21 hrs.

¿Qué pasó?

Alexis Sánchez no pasa por su mejor momento futbolístico en el CF Montreal de la MLS. Esta realidad contrasta con el feliz presente personal que vive junto a su pareja, la modelo rusa Alexandra Litvinova, con quien celebró el primer año de su hija Bela.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió una serie de fotografías de los preparativos y de la fiesta. Entre los detalles destacó una torta de crema con frutillas decorada con el número uno, la vestimenta de la pequeña, que lució unas alas de hada, un tutú y zapatos en tonos blanco con rosado.

Una celebración íntima y familiar

En cuanto al festejo, la celebración fue privada y se vio a ambos padres acompañando a la niña en un centro de juegos infantiles rodeado de pequeñas pelotas de colores.

En el carrusel de fotografías también se aprecia al delantero chileno ayudando a decorar la casa y a la pareja cantando el tradicional "cumpleaños feliz", dejando ver el ambiente cálido y hogareño que prepararon para su hija.

El aplauso de las redes sociales por el festejo íntimo

La publicación se llenó de comentarios de los seguidores del futbolista y la modelo, quienes aplaudieron la simplicidad del festejo, alejado de ostentaciones o grandes lujos.

Entre los múltiples mensajes de cariño que recibió la familia, destacó la reacción de un usuario que resumió el sentir de los seguidores de la pareja: "¡Qué hermoso! Amé porque fue tan simple todo, dos padres haciendo una decoración íntima para su pequeña hijita y la madre le hizo un pastel, todo entre los tres. Felicidades a la Niña Maravilla, ¡cómo pasa el tiempo!", reflejando la positiva recepción que generó la celebración familiar.