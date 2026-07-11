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Alanys Lagos hizo bailar y corear sus canciones a todo el estadio Nacional: Revisa su presentación completa

Es la sensación de la música ranchera en Chile y no podía faltar en la Teletón 2026. Alanys Lagos se subió al escenario en la ceremonia de cierre de la campaña solidaria y arrasó con sus temas inspirados en el amor.

Al ritmo de "Yo quiero todo contigo" y "Usted se parece", la joven hizo cantar a todo el coliseo de Ñuñoa, dejando en claro que es uno de los fenómenos de la música nacional.

Además, en el escenario la acompañó su hermana Julieta, quien también comienza a tener renombre dentro del circuito de los amantes de la música de inspiración mexicana.

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¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

  • Nombre: Fundación Teletón.
  • RUT: 71.238.300-3.
  • Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.
  • Email: miaporte@teleton.cl

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