Alanys Lagos hizo bailar y corear sus canciones a todo el estadio Nacional: Revisa su presentación completa
- Por Meganoticias
Es la sensación de la música ranchera en Chile y no podía faltar en la Teletón 2026. Alanys Lagos se subió al escenario en la ceremonia de cierre de la campaña solidaria y arrasó con sus temas inspirados en el amor.
Al ritmo de "Yo quiero todo contigo" y "Usted se parece", la joven hizo cantar a todo el coliseo de Ñuñoa, dejando en claro que es uno de los fenómenos de la música nacional.
Además, en el escenario la acompañó su hermana Julieta, quien también comienza a tener renombre dentro del circuito de los amantes de la música de inspiración mexicana.Ir a la siguiente nota
¿Cuál es la meta de este 2026?
Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.
En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.
¿Cómo donar?
Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:
- Nombre: Fundación Teletón.
- RUT: 71.238.300-3.
- Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.
- Email: miaporte@teleton.cl
Sigue en vivo la Teletón 2026
Leer más de
Notas relacionadas
- "Me espera el divorcio": José Antonio Neme y Carmen Gloria Arroyo se besaron en cierre de Teletón 2026
- Junto a la Fundación de Orquestas Juveniles: Sinaka y Princesa Alba entonaron el himno de Teletón 2026 en Estadio Nacional
- "Que la inclusión le gane a la indiferencia": El inspirador discurso de Isidora Uribe en la Teletón 2026