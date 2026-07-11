Alanys Lagos hizo bailar y corear sus canciones a todo el estadio Nacional: Revisa su presentación completa

07 nov. 2026 - 22:45 hrs.

Es la sensación de la música ranchera en Chile y no podía faltar en la Teletón 2026. Alanys Lagos se subió al escenario en la ceremonia de cierre de la campaña solidaria y arrasó con sus temas inspirados en el amor.

Al ritmo de "Yo quiero todo contigo" y "Usted se parece", la joven hizo cantar a todo el coliseo de Ñuñoa, dejando en claro que es uno de los fenómenos de la música nacional.

Además, en el escenario la acompañó su hermana Julieta, quien también comienza a tener renombre dentro del circuito de los amantes de la música de inspiración mexicana.

¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl

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