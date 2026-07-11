"Que la inclusión le gane a la indiferencia": El inspirador discurso de Isidora Uribe en la Teletón 2026

07 nov. 2026 - 22:15 hrs.

En el inicio de la ceremonia de clausura de Teletón 2026, la activista por los derechos de las personas con discapacidad Isidora Uribe realizó un emotivo discurso para llamar a la solidaridad de los chilenos para apoyar la campaña benéfica.

Uribe, quien participó en "Eres mi tesoro" de Mega, comenzó diciendo que está orgullosa de país "de ver cómo cada uno de ustedes con sus historias es capaz de efectivamente sentir empatía y volver a conectar desde lo que nos une".

La joven aseveró que los aportantes "no tienen que olvidarse de que gracias a ustedes, un niño, una niña, está pudiendo ir al colegio, está pudiendo desarrollarse y tener un futuro que nunca antes habría imaginado".

Además, pidió que "esto nos impulse y nos permita entender que esta campaña nos puede llevar a ser mucho más todos los días y que la inclusión le gane a la indiferencia".

¿Cuál es la meta de este 2026?

Como cada año, la meta de la Teletón corresponde al último cómputo transmitido por televisión en la campaña anterior; es decir, se debe llegar como mínimo al último monto anunciado en 2025 desde el Estadio Nacional.

En concreto, este 2026 la meta de la Teletón corresponde a $44.253.268.546, pese a que la auditoría posterior al evento de 2025 arrojó un monto total de $50.202.554.528 recaudados.

¿Cómo donar?

Cada banco habilitará un botón digital para realizar una donación, o puedes hacer una transferencia en:

Nombre: Fundación Teletón.

RUT: 71.238.300-3.

Cuenta corriente: 24.500-03 Banco de Chile.

Email: miaporte@teleton.cl

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