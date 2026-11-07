"Hemos perdido a una persona maravillosa": El emotivo homenaje con el que Julianne Moore se despidió de Sebastián Lelio

07 nov. 2026 - 22:17 hrs.

La muerte del director de cine nacional Sebastián Lelio ha tenido gran repercusión en el extranjero, en donde diversos medios han recordado la destacada trayectoria del chileno que ganó un Oscar gracias a su película "Una mujer fantástica".

Quienes también se han sumado a las despedidas tras su repentina partida han sido quienes trabajaron con él a lo largo de su carrera y, entre ellos, se encuentra la estrella de Hollywood Julianne Moore.

Cabe recordar que Lelio y Moore trabajaron juntos en la película "Gloria Bell", la versión anglo de su premiado filme "Gloria", el que fue protagonizado por la actriz nacional Paulina García.

"Hemos perdido a una persona maravillosa"

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la actriz reveló que "cuando Sebastián Lelio y yo nos conocimos, nos tomamos una polaroid para conmemorar el momento en que decidimos hacer una película juntos".

"Él dijo que solo la haría si yo la hacía y yo le dije que solo la haría si él la hacía", escribió en el post en el que se puede ver la polaroid a la que hacía mención.

"Trabajar con él fue una de las experiencias más hermosas de mi carrera", agregó antes de enumerar alguna de las cualidades del cineasta fallecido a los 52 años.

"Sebastián era reflexivo, tierno, alegre y empático. Como cineasta sumamente riguroso, él lograba captar los detalles más minuciosos de la vida cotidiana; nada se le escapaba", sostuvo.

"Espero que él supiera cuánto el mundo apreciaba su perspectiva y lo mucho que nos sentíamos comprendidos por él en sus películas. Hemos perdido a una persona maravillosa", añadió.

Finalmente, Julianne Moore envió sus "más sinceras condolencias a Amalia, su familia y a todos quienes lo amamos mucho".

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