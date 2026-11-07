Daniela Vega despide a Sebastián Lelio con emotivo mensaje: "Te amo, amigo de amor y compromiso"

07 nov. 2026 - 09:55 hrs.

La muerte del director chileno Sebastián Lelio sigue generando reacciones en el mundo del cine y la cultura. Una de ellas fue la de la actriz Daniela Vega, protagonista de "Una mujer fantástica", quien compartió una emotiva despedida en sus redes sociales para recordar al cineasta, fallecido ayer viernes a los 52 años.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz publicó una fotografía capturada por el propio director en un ascensor.

Junto a la fotografía, Daniela Vega recordó cómo surgió ese registro: “¡Ya llegó el ascensor, Seba! Le dije. Las puertas se abrieron. Entramos riéndonos de un mal chiste de él”. Luego relató que el cineasta le pidió quedarse quieta para tomar la imagen: “De pronto, me mira girando su cabeza hacia la derecha y esbozando una sonrisa. Me dice: Dani, quédate quieta… (yo riéndome). ‘¿Así? Le pregunto’. No, pero ríete, justo como estabas”.

El emotivo mensaje de despedida de la actriz

En su publicación, la intérprete expresó el cariño que sentía por el director y recordó los momentos que compartieron durante años.

“Te amo, Sebastián Lelio. Amo esta foto y este momento. Y todos los que hemos vivido, amigo de amor y compromiso. De ojos prístinos y manos acogedoras. De palabras oportunas, bromas de risa cerebral”, escribió.

“Años que convertimos en intimidad. Cómplices fuimos de nuestros ojos ante todo lo que nos hizo debutar en nosotros mismos tantas, todas las veces”, agregó sobre su vínculo con el cineasta.

Vega también recordó las conversaciones y experiencias que compartieron: “Gracias por nuestras largas y trasnochadas conversas. Por los poemas que nos recitamos el uno al otro. Por esos versos que leímos, vimos, deshilachamos cada vez que nos asíamos a la fugacidad de las horas”.

Finalmente, la actriz cerró su homenaje con una sentida reflexión sobre la ausencia del director: “Ya no estarán más tus ojos que hacían sonreír a tus manos haciéndolas aplaudir. Tu voz aireada como la espuma de un expreso, tan templada siempre. Tan certera siempre. Tan discreta siempre, ya no estará más”.

“Hoy amanece para mí de revés. Y están chorreando salares rojos. A tus colores, a tu belleza. A nuestros relatos. A nosotros. Hasta siempre, amado zebra”, concluyó.

La publicación también recibió muestras de cariño de otras figuras del espectáculo. Entre ellas, la actriz Leonor Varela, quien comentó: "Te abrazo Dani querida que viva el Amor por siempre".