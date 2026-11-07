07 nov. 2026 - 10:41 hrs.

¿Qué pasó?

Un choque de alta energía entre bus, camión y auto dejó al menos 10 personas fallecidas en las cercanías de Santo Domingo, Región de Valparaíso.

Según la información policial, personal de la subcomisaría Santo Domingo concurrió cerca de las 9:00 horas a la ruta E-66, lugar donde verificaron el procedimiento.

A raíz del accidente, la ruta se mantiene cortada en ambos sentidos, mientras personal de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros trabaja en el lugar para realizar las diligencias correspondientes.

De acuerdo con el corresponsal de Meganoticias, Hugo Espinoza, son 10 las personas fallecidas confirmadas. Sin embargo, habría otras dos víctimas fatales, lo que podría elevar el saldo a un total de 12.

Tránsito suspendido en ambos sentidos

La concesionaria SC Ruta de la Fruta también informó que el accidente se registró en el sector de Lilén.

Como alternativa, se habilitó un desvío por la Ruta 78, de acuerdo con las instrucciones de Carabineros.

Desde la concesionaria llamaron a conducir con precaución mientras se desarrolla el procedimiento.

🔴 [PRECAUCIÓN] Accidente en el km 119 de la #RutaH66, sector Lilén, comuna de Santo Domingo.



Tránsito suspendido en ambos sentidos. Desvío habilitado por #Ruta78, según instrucciones de Carabineros.



Equipos de emergencia trabajan en el lugar. Conduzca con precaución.… pic.twitter.com/QIEjbBQT4O — SC Ruta de La Fruta (@CaminoDeLaFruta) November 7, 2026

En tanto, la Municipalidad de Santo Domingo también confirmó el accidente y recomendó utilizar vías alternativas, como Quincanque por el sur o el retorno en Las Brisas por el norte.