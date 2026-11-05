Fatal accidente en Macul: Motociclista muere tras impactar contra un auto estacionado

05 nov. 2026 - 04:03 hrs.

¿Qué pasó?

Un motociclista de aproximadamente 30 años falleció durante la noche del miércoles luego de protagonizar un fatal accidente de tránsito en las inmediaciones del Estadio Monumental, en la comuna de Macul, Región Metropolitana.

¿Cómo ocurrió el accidente en Macul?

El hecho ocurrió antes de la medianoche, cuando por motivos que se investigan, el conductor de la moto perdió el control del vehículo e impactó contra un automóvil que se encontraba estacionado.

Producto de la fuerza del choque, el hombre falleció en el lugar, sin que pudiera recibir asistencia médica de emergencia, según publicó Canal 13.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el accidente se registró en el sector de las calles Benito Rebolledo y Exequiel Fernández, en las inmediaciones del recinto deportivo.

Hasta el lugar concurrió personal de Carabineros, mientras que funcionarios de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) quedaron a cargo de las diligencias para establecer la dinámica y las causas del siniestro.

Entre las hipótesis que se investigan se encuentra un eventual exceso de velocidad, aunque esta posibilidad deberá ser esclarecida mediante los peritajes correspondientes.

Además, personal del Servicio Médico Legal (SML) realizó el levantamiento del cuerpo para los procedimientos de rigor.

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