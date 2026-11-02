Trabajador muere en accidente durante labores en faenas de futura estación de Metro

02 nov. 2026 - 19:23 hrs.

¿Qué pasó?

Un trabajador de la empresa CSM SOLMET falleció tras sufrir un accidente mientras realizaba labores de desmontaje de maquinaria en el terreno donde se construirá la futura estación Brasil de la Línea 7 de Metro, en el sector de Brasil con Vicuña Mackenna, en Renca.

En el lugar trabajó personal del GOPE de Carabineros y Bomberos, mientras que detectives de la PDI se encuentran realizando diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente.

A través de un comunicado, Metro confirmó el hecho y expresó sus condolencias a los cercanos del trabajador. “Metro lamenta profundamente” lo ocurrido, señalaron desde la empresa.

Respecto de las circunstancias del accidente, indicaron que se encuentran colaborando con la empresa y las autoridades competentes para “esclarecer las circunstancias del accidente y verificar el cumplimiento de los protocolos y la normativa vigente”.

Asimismo, precisaron que la empresa a la que pertenecía la maquinaria prestó servicios a Metro hasta enero de este año y reiteraron su “total disposición a colaborar con las autoridades en todo lo que sea necesario”.