Economía chilena creció 0,2% en septiembre: Comercio e industria compensaron caída de la minería

02 nov. 2026 - 08:59 hrs.

¿Qué pasó?

La actividad económica chilena registró un crecimiento de 0,2% en septiembre de 2026, en comparación con el mismo mes del año anterior, de acuerdo con las cifras preliminares del Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) entregadas por el Banco Central.

El resultado estuvo marcado por el desempeño del componente no minero, que aumentó 2,0% en doce meses. Sin embargo, este avance fue contrarrestado por la caída de la minería, que incidió negativamente en el indicador.

En términos desestacionalizados, el Imacec presentó un aumento de 1,9% respecto de agosto, aunque anotó una disminución de 0,9% en doce meses. Cabe señalar que septiembre de este año tuvo un día hábil más que el mismo mes de 2025.

Minería cayó 12,1% y afectó el resultado del Imacec

La producción de bienes disminuyó 2,0% en términos anuales, principalmente por la contracción de 12,1% de la minería. Esta última registró una menor extracción de cobre, debido a la reducción de las leyes del mineral y a una suspensión temporal de faenas.

En contraste, el resto de los bienes creció 4,0%, impulsado principalmente por la generación eléctrica, que se vio favorecida por una mayor disponibilidad de agua. La industria, por su parte, aumentó 4,5%, gracias a una mayor elaboración de productos pesqueros, metálicos, maquinaria y equipos.

Al observar las cifras desestacionalizadas, la producción de bienes creció 3,2% frente al mes anterior. Este resultado estuvo explicado por la minería, que durante agosto había enfrentado mantenciones y condiciones climáticas adversas.

Comercio creció 4,5% y destacó por ventas online

Uno de los resultados positivos del informe fue el desempeño del comercio, que anotó un crecimiento anual de 4,5%. Todos sus componentes registraron avances, con contribuciones destacadas del comercio mayorista y minorista.

En el primero aumentaron las ventas de enseres domésticos y alimentos, mientras que en el comercio minorista destacaron los almacenes de comestibles, los establecimientos especializados en vestuario y calzado y las plataformas de venta online. El comercio automotor también mostró un incremento en los servicios de mantención.

En cifras desestacionalizadas, la actividad comercial creció 2,5% respecto de agosto, impulsada principalmente por el comercio mayorista y, en segundo lugar, por el minorista.

Servicios registraron un alza de 0,9%

El sector servicios presentó un aumento anual de 0,9%, explicado principalmente por los servicios personales, en particular los relacionados con salud. El transporte también contribuyó, aunque en menor medida, al resultado positivo.

En tanto, la serie ajustada por estacionalidad mostró un crecimiento de 0,9% respecto del mes anterior, impulsado por los servicios empresariales y el transporte.