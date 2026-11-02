Lluvia volverá a Santiago: Jaime Leyton anticipa cómo cambiará el tiempo durante esta semana

02 nov. 2026 - 07:34 hrs.

¿Qué pasó?

Las precipitaciones volverán a Santiago durante esta semana, en medio del avance de un sistema frontal que se desplazará desde la zona sur hacia la zona central.

El fenómeno podría dejar lluvias en la capital, aunque de carácter débil y ocasional, antes de dar paso a una mejoría de las condiciones meteorológicas.

Así lo adelantó el meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, quien explicó que la inestabilidad estará presente durante los próximos días, pero que posteriormente las temperaturas comenzarán a subir y podrían alcanzar los 29 °C en Santiago durante el fin de semana.

¿Cuándo volverá a llover en Santiago?

El martes será la jornada en que las precipitaciones volverán a presentarse en distintos sectores del país debido al avance de un sistema frontal.

"Este sistema frontal, como decíamos, se mueve lento hacia el continente, llega a la zona sur, pero, posteriormente, el día martes se desplaza rápidamente hacia el norte", explicó el meteorólogo de Megatiempo.

En la zona centro-sur y sur se esperan precipitaciones cercanas a los valores normales e incluso ligeramente sobre lo habitual, particularmente en sectores de precordillera.

El especialista también detalló que las precipitaciones podrían ser ligeramente superiores a lo normal entre las regiones de Ñuble y La Araucanía, especialmente en sectores de precordillera, debido a que la isoterma cero se mantendrá a baja altura.

En cuanto a la zona central, desde el Maule hasta Valparaíso, el pronóstico contempla lluvias al comienzo de la jornada y chubascos durante la tarde.

Para Santiago, en tanto, el escenario será de menor intensidad. "Hoy día hay inestabilidad, pero es débil, y eso nos deja con estos chubascos ocasionales aquí en Santiago", señaló Leyton.

Santiago podría alcanzar los 29 °C durante el fin de semana

Después del paso del sistema frontal comenzará una mejoría gradual de las condiciones meteorológicas, acompañada de un incremento en las temperaturas.

De acuerdo con el pronóstico de Jaime Leyton, este cambio estará relacionado con el desarrollo de una vaguada costera, que se encontrará en su fase cálida y favorecerá temperaturas más elevadas desde la Región Metropolitana hacia el sur.

En Santiago, los termómetros podrían marcar 27 °C durante el sábado y llegar hasta los 29 °C el domingo, en dos jornadas que se proyectan mayormente despejadas.