Cambio de hora en Chile: ¿Cuándo deben ajustarse los relojes nuevamente?

02 nov. 2026 - 08:00 hrs.

Luego del último cambio de hora realizado en septiembre, cuando gran parte de Chile adelantó sus relojes para dar inicio al horario de verano, ya existe una fecha establecida para el próximo ajuste horario.

De acuerdo con el calendario fijado por el Gobierno, el siguiente cambio se realizará durante la noche del sábado 3 de abril de 2027, cuando comenzará a regir nuevamente el horario de invierno en gran parte del país.

La modificación contempla atrasar los relojes en 60 minutos, aunque no se aplicará en todas las regiones de Chile, debido a que algunas mantienen un huso horario permanente.

¿Cuándo se atrasa la hora en Chile en 2027?

El próximo cambio de hora se realizará el sábado 3 de abril de 2027, a las 23:59 horas, momento en que los relojes deberán atrasarse 60 minutos.

En la práctica, cuando sean las 00:00 horas del domingo 4 de abril, los relojes volverán a marcar las 23:00 horas del sábado 3.

Con este ajuste, gran parte del territorio nacional pasará del horario de verano (UTC-3) al horario de invierno (UTC-4).

¿Qué regiones deben cambiar la hora?

El ajuste horario se aplicará en Chile continental, desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de Los Lagos.

Sin embargo, existen excepciones:

Región de Aysén: mantiene permanentemente el horario UTC-3.

mantiene permanentemente el horario UTC-3. Región de Magallanes y la Antártica Chilena: tampoco debe modificar sus relojes, ya que mantiene el horario UTC-3 durante todo el año.

tampoco debe modificar sus relojes, ya que mantiene el horario UTC-3 durante todo el año. Rapa Nui e islas Salas y Gómez: también deben realizar el ajuste, pero de acuerdo con su horario insular.

¿Hasta cuándo estará vigente el horario de verano en 2027?

El calendario oficial establece que el horario de verano de 2026-2027 se mantendrá vigente hasta las 23:59 horas del sábado 3 de abril de 2027.

Posteriormente, comenzará a regir el horario de invierno en las zonas donde corresponde realizar el ajuste.

Las fechas están contempladas en el Decreto Supremo publicado en julio de 2026, que estableció el calendario de cambios de hora para los próximos años.

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