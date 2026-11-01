¿Quiénes reciben y cuál es el monto máximo por el Bono por Desempeño Laboral 2026?

01 nov. 2026 - 21:00 hrs.

Los asistentes de la educación podrán recibir un Bono por Desempeño Laboral durante el ciclo 2026-2027. El beneficio se pagará en dos cuotas, una en diciembre de 2026 y otra en febrero de 2027, y su monto dependerá de distintos factores asociados a las condiciones laborales y la formación de cada trabajador.

¿Cuál es el monto máximo del Bono por Desempeño Laboral?

El beneficio contempla un monto anual de hasta 10 UF ($412.000 aprox.) para quienes tienen una jornada de 44 horas semanales. Esta cifra se divide en dos componentes: uno base de hasta 6 UF ($247.000 aprox.) y otro variable de hasta 4 UF ($164.948 aprox.).

Esto significa que las 10 UF corresponden al máximo que se puede alcanzar al sumar ambos componentes, no a una cantidad que reciban necesariamente todos los beneficiarios. Quienes trabajan menos de 44 horas semanales reciben un monto proporcional.

Para calcular el componente variable, se consideran factores como las horas contratadas, la función principal que desempeña el trabajador, sus años de servicio, su nivel de escolaridad y la capacitación en convivencia escolar.

¿Quiénes pueden recibir el bono?

El beneficio está dirigido a asistentes de la educación que trabajan en establecimientos administrados por los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), así como en establecimientos municipales o dependientes de corporaciones municipales que continúan prestando el servicio educativo. También contempla a quienes se desempeñan en establecimientos regidos por el Decreto Ley n.º 3.166.

Uno de los requisitos es que el trabajador haya tenido un contrato vigente al 31 de agosto de 2026, fecha considerada para determinar a los beneficiarios mediante los registros del Sistema de Información General de Estudiantes (SIGE).