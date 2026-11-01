Gobierno descarta señales de tensión con Argentina por viaje del Danstar

01 nov. 2026 - 20:48 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno llamó a evitar especulaciones sobre una eventual reacción de Argentina frente al viaje del buque Danstar hacia las islas Malvinas, previsto para noviembre. Desde el Ejecutivo aseguraron que han existido conversaciones con Buenos Aires y manifestaron su confianza en que el desplazamiento de la embarcación no provoque dificultades en las relaciones diplomáticas entre ambos países.

El tema fue abordado este domingo por el subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Gonzalo Arenas, durante una entrevista en el programa de Canal 13.

La autoridad se refirió al recorrido del Danstar, embarcación de bandera chilena que actualmente se dirige a Punta Arenas y que posteriormente tiene previsto continuar su viaje hacia las Malvinas.

Consultado sobre si el tránsito había sido conversado con las autoridades argentinas, Arenas confirmó que se han mantenido conversaciones entre ambos países, aunque no entregó detalles sobre su contenido ni sobre eventuales acuerdos relacionados con la navegación.

En ese contexto, el subsecretario llamó a no anticipar escenarios de conflicto a partir de hipótesis que, según afirmó, carecen de antecedentes concretos.

“Yo creo que no hay que tratar de realizar teorías medias conspirativas de qué va a ocurrir, si van a interceptar al buque o no. Todo eso son hoy día especulaciones”, sostuvo.

Por ahora, la posición expresada por el Gobierno apunta a mantener el diálogo con Argentina y descartar interpretaciones sobre una eventual interceptación mientras no existan decisiones oficiales que respalden ese escenario.