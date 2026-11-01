Temblor se registra en la zona norte: conoce la magnitud y epicentro del sismo
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
La noche de este domingo 1 de noviembre, a las 20:18 horas, se registró un sismo de magnitud 4.9 en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.Ir a la siguiente nota
¿Dónde fue el epicentro?
De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 160 km al este de San Pedro de Atacama en la región de Antoagasta, con una profundidad de 251 km.
Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.
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