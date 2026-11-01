Un policía muere en un atentado "terrorista" en Colombia

01 nov. 2026 - 20:00 hrs.

Un policía fallecido y al menos seis heridos fue el resultado de un atentado con explosivos ayer en el municipio de Algeciras, en el departamento del Huila, indicó la Procuraduría General de Colombia este domingo.

"Exigimos a las autoridades actuar con la máxima celeridad para dar con los responsables y garantizar la seguridad de la población en el norte del Huila. El terrorismo no puede seguir intimidando a los colombianos", expresó el procurador Gregorio Eljach en la red social X sobre el atentado, perpetrado con una motobomba.

El policía Julián Esmith Castaño López cumplía labores de patrullaje dentro de la Policía, institución donde trabajó 20 años, detalló el presidente colombiano Abelardo de la Espriella, quien condenó "con absoluta contundencia el cobarde atentado terrorista en Algeciras".

"A los asesinos los vamos a perseguir hasta encontrarlos y ponerlos a disposición de la justicia. No habrá escondite ni refugio para quienes atenten contra nuestros uniformados y la tranquilidad de los colombianos", advirtió el mandatario en X.

Según información preliminar, el artefacto con explosivos se encontraba la noche del viernes cerca de un establecimiento comercial en la zona rosa de la localidad. Mientras una patrulla de la policía realizaba una inspección por el lugar alrededor de la medianoche, la motobomba explotó.

En agosto, dos militares murieron tras una emboscada en una zona rural de Algeciras cuando acudían a inspeccionar un cilindro cargado con explosivos.