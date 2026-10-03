"Nuestra familia está devastada": Madre asesina a su hija de 4 años tras perder la disputa judicial por su custodia

03 oct. 2026 - 22:05 hrs.

¿Qué pasó?

Conmoción ha generado en Estados Unidos la muerte de Vivian Savella, de 4 años, luego de que su madre le disparara tras perder la disputa judicial por su custodia en el estado de Texas.

Tras el crimen, la mujer identificada como Cibelle Savella se quitó la vida de la misma forma.

Mujer asesina a su hija tras perder custodia

De acuerdo al New York Post, la mujer de origen brasileño debía entregar a la menor a su exmarido, Aaron Savella, durante la noche del martes; sin embargo, esto nunca llegó a concretarse porque la menor había sido asesinada.

"Hubo una audiencia por la custodia más temprano que no salió bien para la madre", explicó esa jornada el teniente Larry Crowson de la Policía de Houston.

De acuerdo a los primeros antecedentes, Vivian murió en el lugar, mientras que su madre fue llevada a un hospital en el que falleció un día después.

Ocho horas antes del crimen, un tribunal restringió el contacto de la madre con la niña, prohibiéndole además hablarle en portugués —su idioma natal— sin la presencia de un supervisor que entendiera.

Así también, la justicia la vetó de asistir a las presentaciones escolares y le ordenó pagar una pensión de alimentos al padre y el 50% de cualquier gasto médico extra no cubierto por su seguro de salud.

"Nuestra familia está devastada"

Tras conocer sobre la muerte de Vivian, Aaron Savella y su familia emitieron un comunicado por medio de su abogada Stefani Shapiro, en el cual expresaron el profundo dolor por el fallecimiento de la menor de 4 años.

"Nuestra familia está devastada. Vivian tenía cuatro años. Su padre, Aaron, y todos aquellos cuyas vidas tocó la amaban sin límites", señala el documento.

En el texto se explica que Aaron, tras divorciarse en 2024 de Cibelle, accedió a las vías judiciales para intentar proteger a su hija y que había cumplido todas las resoluciones dictadas durante el proceso.

"Las historias de los padres que luchan en silencio, con paciencia y dentro del marco legal para proteger a sus hijos rara vez se cuentan", agrega la declaración en la que se expresa el impacto que la muerte de Vivian dejó en sus seres queridos.

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