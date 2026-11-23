23 nov. 2026 - 15:50 hrs.

A esta hora, la PDI realiza una diligencia en dependencias del Congreso Nacional por la investigación sobre el retiro de los permisos constitucionales de los senadores Ximena Órdenes y Fidel Espinoza. El procedimiento busca levantar información desde equipos utilizados en la tramitación de los documentos cuestionados.

La diligencia se enmarca en la investigación que lleva adelante la Fiscalía Regional de Valparaíso, a través de su Unidad Regional Anticorrupción. El Ministerio Público indaga cómo se gestionó el retiro de las autorizaciones, quiénes intervinieron en el proceso y si los documentos fueron presentados con el consentimiento de los parlamentarios.

El caso estalló el martes 17 de noviembre, en medio de la discusión del Presupuesto 2027. Órdenes y Espinoza se encontraban en Asia, como parte de la comitiva que acompañaba al Presidente José Antonio Kast, y contaban con permisos constitucionales para ausentarse del país. Ese día se tramitaron documentos para dejar sin efecto esas autorizaciones, mientras el Senado discutía normas presupuestarias sujetas a quorums especiales.

La controversia surgió cuando Órdenes negó haber solicitado el retiro de su permiso, haber firmado un documento con ese propósito o haber autorizado a otra persona para hacerlo. Espinoza también afirmó que no había dado su consentimiento. La presentación de los documentos incidía en el número de senadores presentes y, por tanto, en los cuórums requeridos para algunas votaciones.

El senador Juan Luis Castro, jefe del comité del Socialismo Democrático, reconoció este lunes que autorizó la gestión. “Soy yo el que da luz verde que se tramite esa suspensión de permiso”, dijo. Explicó que se buscaba modificar los quorums durante la discusión presupuestaria y atribuyó la falta de consulta a la diferencia horaria con Asia. Según su versión, el trámite estuvo vigente cerca de cuatro horas y luego fue revertido. Castro sostiene que se trató de un error administrativo y descarta que haya existido falsificación.

La Fiscalía ya había tomado contacto con personal del Senado para recabar antecedentes sobre el procedimiento y las votaciones realizadas después de la gestión. También tomó declaración a la Oficial Mayor de la Cámara Alta. La indagatoria busca reconstruir cómo ingresaron y se tramitaron los documentos, incluidos los mensajes y registros asociados al proceso.

En paralelo, el Juzgado de Garantía de Valparaíso declaró admisible una querella contra Castro y quienes resulten responsables por presuntas irregularidades en el uso de las firmas. La decisión permite que la acción siga su tramitación y que los antecedentes sean remitidos al Ministerio Público; no constituye una declaración de culpabilidad.

Este lunes, la mesa del Senado calificó los hechos investigados como “gravísimos” y anunció cambios a sus procedimientos. Entre las medidas comunicadas está la implementación de firma electrónica avanzada para verificar la identidad de quien solicite trámites ante la Corporación. La mesa también anunció que enviará los antecedentes a la Comisión de Ética.

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