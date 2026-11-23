23 nov. 2026 - 11:03 hrs.

¿Qué pasó?

El senador (PS) Juan Luis Castro reconoció su responsabilidad en la controversia por el retiro de los permisos constitucionales de dos parlamentarios que estaban fuera del país.

En entrevista con Radio ADN, el parlamentario aseguró que la presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic, no fue quien tomó la decisión, contrario a lo señalado hace algunos días.

El episodio involucró a Ximena Órdenes y Fidel Espinoza, cuyos permisos de ausencia fueron suspendidos durante la discusión del Presupuesto 2027, mientras ambos participaban en la gira presidencial por Asia.

"Decisión que yo tomé en el comité"

Al abordar su participación, Castro fue categórico: "La idea de revocar las firmas fue parte de la decisión que yo tomé en el comité". Además, reconoció que fue él quien autorizó iniciar el procedimiento administrativo.

En esa línea, también aclaró el papel de la timonel socialista: "Paulina Vodanovic me advirtió que había un problema, pero yo soy el responsable y no me eximo de mi responsabilidad". Con esto, descartó que ella fuera la autora de la determinación.

"No se pudo lograr esa comunicación"

Para explicar lo ocurrido, el parlamentario apuntó a las dificultades para contactar a los senadores que estaban en China.

"Desgraciadamente, había una diferencia horaria de 12 horas, eran las 16:00 horas en Chile, las 04:00 de la mañana en China, y no se pudo lograr esa comunicación", relató al medio.

Castro precisó que el trámite fue revertido pocas horas después y detalló su duración: "La suspensión del permiso duró 4 horas, entre las 16:00 horas y las 20:00 horas del día martes". Asimismo, rechazó tajantemente las acusaciones: "Aquí jamás hubo falsificación de firmas”.

Finalmente, respecto de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, se mostró dispuesto a colaborar.

"La Fiscalía hará su trabajo y estamos colaborando, no hay ningún problema en eso, que se dilucide todo, porque es lo que corresponde, nadie está por sobre la ley”, indicó.

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