23 nov. 2026 - 09:42 hrs.

El jueves 28 de mayo de este año fue uno de los días más violentos que recuerde la comunidad del Instituto Nacional General José Miguel Carrera, uno de los colegios emblemáticos de la comuna de Santiago, que en los últimos años se ha visto golpeado por la crisis de la educación pública.

Aunque las clases de la mañana ya estaban en curso, un grupo de estudiantes se mantenía en el acceso principal del establecimiento, en calle Arturo Prat 33. Ante la mirada atónita de autoridades y alumnos, tres sujetos vestidos con overoles blancos y un cuarto con uniforme escolar y el rostro cubierto preparaban artefactos explosivos. Estaba lejos de ser una clase de química.

Las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Santiago registraron cada secuencia. Sobre una banca del colegio había botellas de vidrio, un bidón con acelerante, un lienzo de género que cortaban para usarlo como mecha y un encendedor. Minutos más tarde, lanzarían bombas molotov desde el interior del establecimiento hacia la calle.

Entre quienes estaban en el lugar, uno se convertiría en foco de la investigación. Además del overol blanco, llevaba guantes quirúrgicos azules para manipular los materiales. Pero había un detalle que lo diferenciaba del resto y que sería clave para seguir sus pasos: Una capucha bicolor, negra y roja, con la que ocultaba su identidad.

A las 09:20, el sujeto salió del colegio junto a los otros encapuchados, se ubicó en calle Arturo Prat y avanzó hacia el bandejón central de la Alameda. En ese momento, el periodista de Radio Biobío Christian Borcoski realizaba una transmisión en vivo y relataba los incidentes registrados en las inmediaciones del recinto.

De acuerdo con la Fiscalía Centro Norte, el joven actuó con “animus necandi” —es decir, con intención de matar— cuando lanzó la molotov desde unos 17 metros en dirección al reportero, quien logró esquivar el artefacto incendiario. Luego lanzó otras dos bombas artesanales contra funcionarios de Carabineros que controlaban el orden público y se encontraban a metros del Instituto.

Las claves de la caída

El caso generó impacto por las imágenes que mostraban cómo se confeccionaban los artefactos al interior del colegio, sin intervención de las autoridades académicas. Tras conocerse los registros, el municipio, el SLEP Santiago Centro y el Ministerio de Seguridad presentaron acciones judiciales.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, dijo que “esto es un atentado, estas son cosas que no se van a tolerar”. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, señaló que “el video es nítido, no hay ninguna duda de que el overol blanco y encapuchado lanza la molotov con la intención de alcanzar al equipo de prensa“.

A partir de estos antecedentes, la Fiscalía Centro Norte y el OS9 de Carabineros iniciaron una investigación que contempló diversas diligencias. La primera fue recopilar los registros de las cámaras de seguridad que apuntaban tanto al colegio como a sus inmediaciones.

Fuentes ligadas a la indagatoria señalaron a Mega Investiga que la policía reconstruyó lo ocurrido en las horas previas, durante los minutos exactos de los hechos y después de ellos. Así se pudo establecer que el joven ingresó al Instituto con una ropa, se puso el overol blanco dentro del recinto y, una vez que terminaron de lanzar las molotov, volvió a entrar para cambiarse de vestimenta. Luego salió sin levantar sospechas.

El informe policial recopiló las imágenes de las cámaras de vigilancia y permitió realizar un nuevo seguimiento. Además, se empadronó a testigos que se encontraban en las cercanías, lo que permitió establecer la participación y la identidad del sujeto que lanzó los artefactos.

Bajo el overol blanco y la capucha bicolor que le cubría el rostro se ocultaba un menor de 16 años, de iniciales B.I.C.P. Estudió en el Instituto Nacional hasta 2025, año en que fue expulsado por su participación en otros hechos de violencia similares. Pese a no estar matriculado en el actual periodo escolar, permanecía al interior del establecimiento.

Seis meses después del incidente, fue detenido por orden judicial. El imputado, que ahora tiene 17 años, enfrentó a la justicia ante la Unidad Especializada de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA) de Santiago.

El intenso round entre Fiscalía y la jueza

La audiencia se realizó el pasado 12 de noviembre. La Fiscalía formalizó al adolescente por los delitos de homicidio simple en grado frustrado, lanzamiento de artefactos incendiarios y desórdenes públicos, y solicitó que quedara en internación provisoria, equivalente a la prisión preventiva para un menor de edad.

La jueza Marcia Figueroa dio por acreditados los delitos y la participación del adolescente, pero optó por dejarlo con arresto domiciliario nocturno, sujeto a la vigilancia del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil y con prohibición de acercarse al Instituto Nacional.

Entre sus argumentos, consideró desproporcionada la medida cautelar, aludió al hacinamiento en los centros de internación provisoria e incluso citó un artículo de la Convención sobre los Derechos del Niño.

La decisión dio paso a un intenso debate durante la audiencia. El fiscal Arturo Gómez dijo que la resolución constituía un agravio para el Ministerio Público.

“¿Por qué no mejor pensar en la seguridad de las personas que circulan por las calles aledañas al Instituto Nacional? Muchas personas, y en este caso específico, una persona que estaba realizando su trabajo (por el periodista radial) ¿Por qué querer justificar el no dar la internación provisoria como un elemento que dice relación a que hay hacinamiento en los centros de internación provisoria?”, dijo en la audiencia.

También agregó: “Y la pregunta es, ¿por qué existe hacinamiento? Porque se están cometiendo muchos delitos y muchos delitos violentos. Y si no es en estos delitos en que estas personas tienen que quedar en internación provisoria, me pregunto yo ¿qué delitos son? Estamos esperando a que resulte una persona quemada y a lo mejor no muerta, sino que pierda un ojo, pierda parte de su rostro”.

Ahora, la Fiscalía Centro Norte y los querellantes presentaron un recurso de hecho ante la Corte de Apelaciones de Santiago para intentar revertir la decisión de la jueza y obtener la internación provisoria del exalumno del Instituto Nacional. El adolescente quedó a cargo de su padre, en calidad de adulto responsable, y bajo el control de la Comisaría de Lampa por el arresto nocturno.

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