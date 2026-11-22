"Se mataron solos, si ellos no corrieron": Las declaraciones de los imputados por el megaincendio de Viña del Mar
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
Meganoticias,a través de Mega Investiga, tuvo acceso exclusivo a extractos de las declaraciones de dos de los nueve imputados por iniciar el denominado megaincendio de Viña del Mar y Quilpué, tragedia que le costó la vida a 138 personas en febrero de 2024.
En uno de los relatos, uno de los sujetos recordó una conversación en la que le dijeron: “No los mataste tú, no los maté yo. Se mataron solos, si ellos no corrieron”.
Los imputados enfrentan a la justicia por su presunta participación en una agrupación dedicada a iniciar focos de incendios, cuyo objetivo habría sido obtener retribuciones económicas mediante el alargue de las temporadas de trabajo y el pago de horas extraordinarias.Ir a la siguiente nota
Entre los nueve sujetos hay bomberos, exfuncionarios de Conaf y un exintegrante de Senapred.
Los relatos de los imputados son parte de un reportaje exclusivo realizado por Mega Investiga, que se podrá ver por Meganoticias Prime este domingo.