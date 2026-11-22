22 nov. 2026 - 17:00 hrs.

La cuenta regresiva para la PAES 2026 ya comenzó. Miles de estudiantes que buscan ingresar a la educación superior deberán enfrentar tres jornadas de evaluaciones en las próximas semanas.

¿Cuándo se rinde la PAES?

La aplicación regular se realizará entre el lunes 30 de noviembre y el miércoles 2 de diciembre, como parte del proceso de Admisión 2027.

Antes de comenzar los exámenes, los inscritos podrán participar en el reconocimiento de salas, programado para el lunes 30 de noviembre, entre las 12:00 y las 13:00 horas.

En Rapa Nui, en tanto, esta actividad tendrá un horario distinto: se desarrollará entre las 11:00 y las 12:00 horas.

Admisión 2027

Pero las fechas importantes no terminan con la rendición. El lunes 4 de enero de 2027 se darán a conocer los puntajes obtenidos por los postulantes.

Ese mismo día comenzará el periodo para postular a las universidades adscritas al Sistema de Acceso a la Educación Superior. El plazo se extenderá hasta el 7 de enero.

Posteriormente, el 18 de enero se publicarán los resultados de selección. Así, los estudiantes podrán conocer si fueron convocados a alguna de las carreras a las que postularon.

Finalmente, la primera etapa de matrículas se efectuará entre el 19 y el 21 de enero, mientras que el segundo periodo estará disponible desde el 22 hasta el 28 de ese mes.

Todo sobre PAES