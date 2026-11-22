22 nov. 2026 - 08:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) se ha convertido en uno de los beneficios sociales más importantes para las personas mayores, ya que actualmente entrega un monto que complementa la jubilación y que a la fecha asciende a $231.732.

Sin embargo, las personas que reciben la PGU y tienen 75 años o más, desde septiembre, están recibiendo el nuevo monto máximo del beneficio, que corresponde a $250.275.

Por su parte, los mayores de 65 años aún están recibiendo los $231.732, ya que recibirán el aumento recién en septiembre de 2027.

Como la autoridad monitorea constantemente el cumplimiento de los requisitos, el beneficio puede suspenderse o perderse por ciertas causas.

¿Cuáles son las causales de suspensión de la PGU?

Existen dos razones por las que el Instituto de Previsión Social (IPS) puede suspender la PGU a sus beneficiarios; estas son:

Dejar de cobrar la PGU durante seis meses seguidos . La persona puede pedir que se reactive el beneficio dentro de los seis meses posteriores a la resolución que lo suspendió. Si no lo hace en ese plazo, el IPS cancelará el beneficio definitivamente.

. La persona puede pedir que se reactive el beneficio dentro de los seis meses posteriores a la resolución que lo suspendió. Si no lo hace en ese plazo, el IPS cancelará el beneficio definitivamente. No presentar la documentación que demuestre que se siguen cumpliendo los requisitos para mantener la PGU, dentro de los tres meses siguientes a que el IPS la solicitó.

Por otro lado, se perderá el beneficio en estos casos:

Muerte de la persona beneficiaria.

Ausentarse del país por más de 180 días, seguidos o no, dentro de un mismo año calendario.

Presentar información incompleta, equivocada o falsa.

Ingresar al grupo del 10% de mayores ingresos de la población chilena.

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