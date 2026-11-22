Temblor en la zona centro norte de Chile: Revisa la magnitud y epicentro del movimiento telúrico
¿Qué pasó?
Durante la madrugada de este domingo 22 de noviembre se registró un sismo de magnitud 4,2 en la región de Coquimbo, cuando el reloj marcaba las 04:08 horas.
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 25 kilómetros al oeste de Pichidangui, a 29 kilómetros de profundidad.Ir a la siguiente nota
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.
Leer más de
Notas relacionadas