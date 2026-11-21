21 nov. 2026 - 23:12 hrs.

¿Qué pasó?

El Gobierno declaró emergencia preventiva en las regiones de Atacama y Coquimbo ante el riesgo de deshielos en sectores cordilleranos, que podrían provocar un aumento de los caudales y eventuales crecidas de ríos y quebradas. La medida comenzó a regir este sábado 21 de noviembre y se extenderá hasta el 31 de enero de 2027.

La decisión responde a la disminución acelerada de la nieve acumulada en la cordillera y al incremento de los caudales, condiciones que mantienen en alerta a las autoridades por los posibles efectos en las comunidades cercanas a los cursos de agua.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, explicó que ambas regiones han sido especialmente afectadas durante este año por los eventos meteorológicos asociados al fenómeno de El Niño. “De cara a la temporada estival, estamos reforzando nuestras capacidades de preparación y respuesta”, señaló.

La autoridad agregó que la declaratoria permitirá anticiparse a nuevas afectaciones y fortalecer el trabajo coordinado con los organismos regionales y locales para resguardar a la población y apoyar oportunamente a las comunidades.

Entre las acciones contempladas se encuentra el refuerzo del monitoreo de ríos y quebradas, junto con una mayor coordinación entre el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), la Dirección General de Aguas (DGA) y los organismos regionales encargados de la gestión de emergencias.

El objetivo es realizar un seguimiento de las condiciones hidrológicas, especialmente en los sectores donde el deshielo pueda generar aumentos significativos de caudal, además de preparar los equipos y recursos necesarios para responder ante eventuales emergencias.