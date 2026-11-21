21 nov. 2026 - 16:10 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este sábado, a las 16:03 horas, se registró un sismo de magnitud 4.9 en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 119 km al noreste de Socaire en la región de Antofagasta, con una profundidad de 251 km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

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