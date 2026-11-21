21 nov. 2026 - 16:19 hrs.

Dejando atrás por completo la imagen que todos tenemos de ella, Gala Caldirola sorprendió con un radical cambio de look con el que está revolucionando las redes sociales, en donde incluso se ha ganado el apodo de "la viuda negra".

"¡Ahora soy Morocha!"

"¡Ey! ¡Ahora soy Morocha!", escribió la española en una publicación de Instagram en donde reveló su "nuevo look" con un carrusel con varias fotografías de su nuevo estilismo.

"Arriba morocha que dicen que lo más lindo está por llegar", escribió en la historia que acompañó con la canción "Arriba morocha" del cantante argentino LAUTA.

En concreto, el cambio de Gala está en el tono de su cabello, el cual, si bien siempre fue castaño, era mucho más claro del marcado tono oscuro que luce actualmente.

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"La viuda negra"

En el reel que fue compartido por su estilista, Daniel Rementería, Gala señala que su intención era "naturalizar y unificar el color", pese a que hasta ese momento no tenía claro cuál era el color que escogería.

El nuevo look de Gala le valió varios elogios de sus seguidores, con varios tildándola de "Estupenda", "Bellísima" o "Hermosa"; sin embargo, el comentario que más llamó la atención fue el de su amigo y manager, Suro Solar, quien la bautizó como "La viuda negra".

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