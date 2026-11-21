21 nov. 2026 - 13:33 hrs.

Desde que se compró su penthouse de más de $1.700 millones, Naya Fácil ha tenido que enfrentar más de alguna dificultad con la lujosa vivienda de 330 metros cuadrados ubicada en el barrio El Golf de la comuna de Las Condes.

En un nuevo capítulo de esta historia, la influencer reveló que mantiene una disputa con el exdueño de la propiedad, a quien acusó de no haberle informado de todos los problemas que arrastraba su nuevo hogar.

"Me entregó una propiedad no habitable"

A través de una historia de Instagram, Naya contó que su penthouse mantiene filtraciones en el baño y que las reparaciones que hicieron no solucionaron el problema, revelando que el exdueño la contactó después de informar por primera vez a sus "facilines" respecto a esta situación.

"Después que yo hice las últimas historias contando esta filtración que no me informaron al venderme, conté también lo que pasaba con el exdueño de acá y, ¿saben qué? Me habló de una forma superirrespetuosa a mi WhatsApp", contó.

Según ella, el anterior dueño de la propiedad la encaró con un "Oye, ¿qué significa esto?" en un tono que la hizo sentir mal y que, además, su hermana ha intentado contactarlo a través de sus abogados para resolver el problema, sin hasta ahora tener respuesta.

Naya dijo que antes de comprar visitó dos veces el penthouse, pero solo para revisiones visuales, y que "aunque hubiese venido con un maestro, ¿cómo uno sabe de una filtración? Uno no lo sabe; imagínense que me habló la exasesora de esta casa; me dijo que esta filtración llevaba años".

"Me entregó una propiedad no habitable; no puedo ocupar mi baño (...) Mi hermana lleva viviendo abajo casi dos meses por culpa de esta filtración", lanzó al referirse a la persona a quien le compró su nueva casa.

Finalmente, Naya Fácil indicó que también existen filtraciones en el clóset de la habitación de su hermana y que incluso el agua ha llegado a los interruptores eléctricos: "No hemos podido vivir tranquilas (...) Me agotó esta situación, voy a tratar de ver el ámbito legal, yo creo".

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