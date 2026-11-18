18 nov. 2026 - 16:50 hrs.

Mariana di Girolamo volvió a captar miradas en una importante cita de Hollywood. La actriz chilena asistió a los Governors Awards 2026, donde sorprendió con una elegante apuesta de alta costura.

La intérprete llegó a la 17.ª edición de la ceremonia, organizada por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que se realizó el pasado 15 de noviembre en Los Ángeles, Estados Unidos.

Para la ocasión, eligió un diseño de la reconocida firma italiana Prada. Se trató de un vestido de satén de seda doble en tono rosa pastel, con una falda asimétrica y bordados florales de cristal.

Mariana di Girolamo

El conjunto también incluyó zapatos stilettos de satén rojo. Como accesorios, Mariana optó por unos aros de Tiffany & Co., que destacaron gracias a su cabello recogido en un moño trenzado.

Mariana di Girolamo

Mariana di Girolamo

Celebridades

Su paso por la alfombra roja se dio tras su participación en "Wild Horse Nine", película filmada en Isla de Pascua, que ha cosechado muy buenas críticas desde su estreno.

En la ocasión, la actriz compartió registros junto a integrantes del elenco. Entre las figuras que aparecen están John Malkovich, Parker Posey y el cineasta británico Martin McDonagh.

Mariana di Girolamo

La gala, además, reunió a celebridades como Zendaya, Tom Holland, Charlize Theron, Emma Stone y Penélope Cruz. En la ceremonia, Glenn Close recibió un Óscar honorífico por su larga trayectoria.

"Debería ser ilegal tanta perfección junta"

Pero el look de la chilena también provocó una ola de reacciones entre sus seguidores en redes sociales y rostros del espectáculo nacional.

Mariana di Girolamo

Daniela Vega fue una de las primeras en dedicarle palabras: "Debería ser ilegal tanta perfección junta. ¡Amorcita, te pasaste!".

Javiera Contador también se sumó a los elogios con un breve, pero entusiasta mensaje: "¡Estás hermosa!". Ingrid Cruz, en tanto, reaccionó con una expresión de cariño: "Dios mío, Pollito".

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