18 nov. 2026 - 16:20 hrs.

Durante el reciente Mundial 2026, el creador de contenidos Ariel Osses causó furor al recorrer el país en un auto cubierto de láminas del álbum oficial del campeonato de fútbol que se jugó en Canadá, México y Estados Unidos.

Según contó en esa época, la idea surgió a raíz del "bichito" con el que se quedó al no poder cumplir un sueño de niño: tener el álbum que nunca pudo porque su familia no tenía los recursos para ello.

Sin embargo, a través de sus redes sociales, el recordado Elfi de Yingo sorprendió al anunciar la venta del auto, explicando que "hay decisiones que no son fáciles, pero cuando hay un propósito más grande, todo cobra sentido".

"Hoy me despedí de mi Auto Mundialero"

"Hoy me despedí de mi Auto Mundialero; ese autito recorrió Chile lleno de sueños, que nos regaló momentos inolvidables y que nos permitió llevar alegría a miles de familias", agregó en el escrito del reel que muestra los momentos que vivió junto al vehículo.

Tras esto, Osses reveló la razón por la que decidió vender el auto que incluso tuvo cobertura de medios internacionales, indicando que todo tiene que ver con "otro sueño que quiero hacer realidad".

"Quiero que esta Navidad miles de niños y familias puedan vivir una tarde mágica, llena de alegría, juegos, regalos y amor. Y si para lograrlo tengo que desprenderme de algo tan especial, lo voy a hacer con el corazón lleno", detalló.

"Al final, los recuerdos más lindos no están en las cosas que tenemos, sino en las cosas que somos capaces de hacer por los demás", cerró en la despedida de su Auto Mundialero.

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