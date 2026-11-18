18 nov. 2026 - 07:00 hrs.

La Pensión Garantizada Universal (PGU) contempla un aumento progresivo para sus beneficiarios, como parte de la implementación de la reforma de pensiones. Sin embargo, el incremento no se aplica a todas las personas al mismo tiempo, ya que depende de la edad de cada pensionado.

Actualmente, el beneficio entrega un monto máximo de $231.732 mensuales para quienes tienen entre 65 y 74 años, mientras que las personas de 75 años o más pueden acceder hasta a $250.275.

El proceso continuará durante 2027, cuando el incremento se extenderá al siguiente grupo de beneficiarios. Ante este escenario, el Instituto de Previsión Social (IPS) habilitó una plataforma para que las personas puedan revisar cuándo les corresponde recibir el aumento y cuál será el monto de su PGU.

¿Cómo revisar cuándo recibirás el aumento de la PGU?

Para conocer la fecha en que se aplicará el incremento, los beneficiarios deben ingresar al sitio web de ChileAtiende, donde existe una consulta habilitada para este propósito.

El procedimiento es sencillo y requiere los siguientes pasos:

Ingresar a la plataforma de consulta de ChileAtiende.

Digitar el RUT o RUN del beneficiario.

Ingresar la fecha de nacimiento.

Presionar el botón de consulta.

Una vez completado el procedimiento, el sistema entregará información personalizada sobre el monto actual de la PGU, la fecha en que corresponde recibir el aumento y el monto final del beneficio.

¿Cuándo aumenta la PGU según la edad?

El incremento de la Pensión Garantizada Universal se está implementando en tres etapas, de acuerdo con el calendario establecido por la Reforma de Pensiones.

Estas son las fechas contempladas:

Septiembre de 2025: Comenzó el aumento para las personas de 82 años o más.

Septiembre de 2026: El incremento se extendió a quienes tienen 75 años o más.

Septiembre de 2027: El aumento llegará a las personas de 65 años o más.

¿Cuánto dinero entrega actualmente la PGU?

A noviembre de 2026, los montos máximos de la Pensión Garantizada Universal son los siguientes:

Personas entre 65 y 74 años: hasta $231.732 mensuales.

Personas de 75 años o más: hasta $250.275 mensuales.

Es importante considerar que estos son montos máximos. El valor que recibe cada beneficiario también depende de su pensión base autofinanciada, por lo que algunas personas pueden recibir una cantidad menor.

Además, quienes ya reciben la PGU no necesitan realizar una nueva postulación para acceder al aumento que les corresponda por edad. El incremento se aplica de acuerdo con el calendario establecido.

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