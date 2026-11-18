18 nov. 2026 - 04:58 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles 18 de noviembre se registrarán cortes de agua programados en sectores de dos comunas de Santiago y la Región Metropolitana, debido a trabajos en la red de suministro de Aguas Andinas.

Las interrupciones comenzarán durante la tarde y tendrán distintos horarios de término. En dos de los casos, la interrupción del servicio se extenderá hasta la madrugada del jueves 19 de noviembre.

¿Cuáles son las comunas afectadas por los cortes de agua?

La Florida

Desde las 15:00 hasta las 21:00 horas de este miércoles 18 de noviembre

Desde las 15:00 horas de este miércoles 18 hasta las 00:00 de la madrugada del jueves 19 de noviembre

Puente Alto

Desde las 15:00 horas de este miércoles 18 hasta las 00:00 de la madrugada del jueves 19 de noviembre