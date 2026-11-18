18 nov. 2026 - 03:23 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este miércoles, la agencia de emergencias de Nueva Zelanda emitió una alerta de tsunami debido a la detección de una actividad de origen desconocido en la costa este del país, pese a que fue cancelada poco después.

Lo que llamó la atención fue que ni el centro de vigilancia sísmica neozelandés GeoNet ni el servicio geológico de Estados Unidos habían detectado ningún terremoto en la zona: "No sabemos todavía el origen de esta actividad, pero es posible que haya habido un deslizamiento de tierra submarino", afirmó el cuerpo de emergencias.

Después de avisar del riesgo de "fuertes corrientes y crecidas", la agencia canceló la alerta al considerar que la amenaza "había pasado".

¿Puede un deslizamiento de tierra submarino causar un tsunami?

En relación con las condiciones que causan tsunamis, se consideran "deslizamientos de tierra" los movimientos del terreno como caídas de rocas, fallas de taludes submarinos y derrumbes. También se incluyen las avalanchas de hielo y el desprendimiento de grandes trozos de hielo de un glaciar, ya que actúan de forma similar, según información de La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés).

Pese a que no ha sido confirmado por fuentes oficiales que este haya sido el fenómeno detectado por los mareógrafos de Nueva Zelanda y que motivó la alerta emitida por los servicios de emergencia de dicho país, los deslizamientos de tierra sí han causado tsunamis en el pasado.

Uno de los casos más citados en las investigaciones científicas es el del Tsunami de los Grandes Bancos, ocurrido en noviembre de 1929 en Canadá. En dicha ocasión, un terremoto de magnitud 7,3 en el océano Atlántico provocó un deslizamiento submarino que generó un tsunami con olas de hasta 13 metros de altura, según se informa en NOAA.

En este caso, el terremoto fue lo que causó el deslizamiento submarino que, a su vez, causó el tsunami, aunque el deslizamiento de tierra submarino también puede producir de manera independiente un tsunami, "lo que puede complicar el proceso de alerta y aumentar las pérdidas", se indica en NOAA.

Por su parte, al igual que Chile, Nueva Zelanda es un país activo sísmicamente. El país de Oceanía está situado en la intersección de las placas tectónicas australiana y del Pacífico.