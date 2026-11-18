Cortes de luz en Santiago: Revisa las 9 comunas que tendrán interrupciones este miércoles 18 de noviembre
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
Este miércoles 18 de noviembre se registrarán cortes de luz programados en sectores de 9 comunas de la Región Metropolitana, debido a trabajos en la red eléctrica de Enel.
Las interrupciones se realizarán en distintos horarios y afectarán a sectores específicos de las comunas, por lo que no necesariamente se verá afectado todo su territorio.
¿Qué comunas tendrán cortes de luz este martes?
La Florida
Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas del miércoles 18 de noviembre.Ir a la siguiente nota
Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas del miércoles 18 de noviembre.
Las Condes
Desde las 10:30 hasta las 15:30 horas del miércoles 18 de noviembre.
Desde las 10:30 hasta las 15:30 horas del miércoles 18 de noviembre.
Desde las 11:00 hasta las 17:30 horas del miércoles 18 de noviembre.
Desde las 10:30 hasta las 14:30 horas del miércoles 18 de noviembre.
Vitacura
Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas del miércoles 18 de noviembre.
La Cisterna
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del miércoles 18 de noviembre.
San Miguel
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas del miércoles 18 de noviembre.
Quilicura
Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas del miércoles 18 de noviembre.
Pudahuel
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del miércoles 18 de noviembre.
Colina (Chicureo)
Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas del miércoles 18 de noviembre.
Tiltil
Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas del miércoles 18 de noviembre.
¿Cómo revisar si mi vivienda tendrá cortes de luz?
Cabe señalar que los cortes corresponden a sectores determinados de las comunas mencionadas. Para revisar si un domicilio específico se encuentra dentro de las zonas afectadas, se puede consultar el mapa de cortes programados de Enel ingresando aquí.