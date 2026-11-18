18 nov. 2026 - 00:53 hrs.

¿Qué pasó?

Este miércoles 18 de noviembre se registrarán cortes de luz programados en sectores de 9 comunas de la Región Metropolitana, debido a trabajos en la red eléctrica de Enel.

Las interrupciones se realizarán en distintos horarios y afectarán a sectores específicos de las comunas, por lo que no necesariamente se verá afectado todo su territorio.

¿Qué comunas tendrán cortes de luz este martes?

La Florida

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas del miércoles 18 de noviembre.

Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas del miércoles 18 de noviembre.

Las Condes

Desde las 10:30 hasta las 15:30 horas del miércoles 18 de noviembre.

Desde las 10:30 hasta las 15:30 horas del miércoles 18 de noviembre.

Desde las 11:00 hasta las 17:30 horas del miércoles 18 de noviembre.

Desde las 10:30 hasta las 14:30 horas del miércoles 18 de noviembre.

Vitacura

Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas del miércoles 18 de noviembre.

La Cisterna

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del miércoles 18 de noviembre.

San Miguel

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas del miércoles 18 de noviembre.

Quilicura

Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas del miércoles 18 de noviembre.

Pudahuel

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas del miércoles 18 de noviembre.

Colina (Chicureo)

Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas del miércoles 18 de noviembre.

Tiltil

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas del miércoles 18 de noviembre.

¿Cómo revisar si mi vivienda tendrá cortes de luz?

Cabe señalar que los cortes corresponden a sectores determinados de las comunas mencionadas. Para revisar si un domicilio específico se encuentra dentro de las zonas afectadas, se puede consultar el mapa de cortes programados de Enel ingresando aquí.