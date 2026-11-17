17 nov. 2026 - 09:09 hrs.

Uno de los bares más emblemáticos de Santiago prepara una nueva aventura. La Piojera alista su desembarco en un conocido centro comercial de la capital y espera recibir a sus primeros clientes antes de Navidad.

El nuevo recinto estará ubicado en el Mall Barrio Independencia, junto al histórico torreón de la antigua Cervecería Ebner. Las obras ya presentan un 60% de avance.

Para su apertura restan algunos trámites, entre ellos la unión de los dos locales que darán vida a un solo restaurante. Las patentes de alcohol, en tanto, ya fueron obtenidas. "Esperamos que sea antes de la Pascua”, adelantó su administrador, Mauricio Gajardo, a LUN.

La mudanza no significa que el tradicional establecimiento de calle Aillavillú vaya a cerrar. "La esencia, la tradición no desaparecerá, es un compromiso", aseguró el representante del negocio.

¿Qué habrá en la nueva carta?

Se mantendrán clásicos como el pernil, el arrollado de huaso y el costillar, pero también incorporarán tablas de carnes, empanadas para compartir, colaciones y preparaciones con mariscos.

Una de las novedades más llamativas estará en la barra: habrá tragos de autor sin alcohol. "Porque ahora los jóvenes toman menos", explicó Gajardo al citado medio.

Incluso el clásico terremoto tendrá una adaptación: "Le cambiamos el pipeño por el jugo o una bebida blanca".

Recuperar público

La apuesta también responde a la necesidad de recuperar público. Gajardo reconoció que las ventas del local histórico siguen entre un 30% y un 40% por debajo de los niveles previos al estallido social. Por eso, esperan atraer a estudiantes y familias de los alrededores de Independencia.

La historia de La Piojera se remonta a 1916, cuando la familia Benedetti compró el establecimiento. Su nombre quedó asociado a una célebre frase que habría pronunciado el presidente Arturo Alessandri Palma durante una visita: "¿Y a esta piojera me han traído?".

Ahora, el histórico bar prepara un nuevo capítulo y su administrador ya explora posibles ubicaciones para futuras aperturas.