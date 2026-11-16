"No hay infracción constitucional": Biministro del Interior descarta salida de Rabat y arremete contra la oposición

16 nov. 2026 - 08:43 hrs.

¿Qué pasó?

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, se refirió a los principales nudos críticos que enfrenta la administración del Presidente José Antonio Kast, descartando por ahora modificaciones estructurales en su equipo ministerial, respaldando la permanencia del titular de Justicia, Fernando Rabat, y detallando las medidas económicas tras el reciente paro de transportistas.

En conversación con Radio Infinita, Alvarado fue consultado sobre la acusación constitucional ingresada por la oposición contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, que comienza su tramitación hoy, en el marco de la polémica por la liberación y rebaja de condenas a personas condenadas por delitos sexuales, el secretario de Estado cuestionó la solidez técnica del libelo opositor.

AC contra el ministro Rabat: "No hay infracción constitucional"

"El gobierno tiene la convicción de que no hay infracción constitucional. Y por lo tanto, el Parlamento a su vez tiene que tener claridad, en orden a que la acusación constitucional no es un instrumento para revertir una decisión política del Presidente de la República, que es mantener al ministro Rabat", aseveró el biministro.

Asimismo, defendió la decisión de mantener al secretario de Estado en su cargo a pesar de los costos políticos y los resultados de las encuestas, argumentando que el problema principal radicó en un “error del sistema” y de interpretación legal donde interactuaron el Congreso, los tribunales y el Ejecutivo, por lo que el foco del Gobierno está puesto en corregir la legislación a través de un proyecto de "ley de nunca más" y reforzar la protección a las víctimas.

En cuanto a los apoyos parlamentarios necesarios en la Cámara de Diputados para frenar la ofensiva, el jefe de gabinete reconoció que, si bien no existen certezas absolutas, percibe una mayor cohesión dentro del oficialismo con el paso de los días y confía en que los 75 legisladores del sector rechazarán un texto que a su juicio carece de mérito jurídico.

Todo sobre Gobierno de Kast

Acuerdo con los camioneros e impacto fiscal

Respecto al acuerdo alcanzado con los gremios del transporte para terminar la movilización nacional frente al alza sostenida en los combustibles, que contempla una rebaja de $142 por litro en el diésel y el congelamiento de precios hasta el 31 de marzo de 2027, el biministro confirmó que el costo fiscal estimado ronda los 700 millones de dólares, cifra que dependerá de la fluctuación del valor internacional de los crudos.

"Entregamos respuesta a una situación económica real, no solamente del gremio del transporte, sino que a la ciudadanía entera. Y por eso es que son tan valoradas medidas como el congelar las alzas de precio de combustible hasta el 31 de marzo y esta rebaja de 142 pesos en el diésel", explicó, agregando que la estrategia de invitar directamente a los dirigentes a La Moneda permitió descomprimir rápidamente el conflicto y evitar un mayor escalamiento del bloqueo de rutas.

Evaluación del Gobierno, encuestas y el desafío del empleo

Frente a la baja en la aprobación del Presidente Kast reflejada en los últimos sondeos de opinión pública, como la reciente encuesta Cadem, que ubicó el respaldo presidencial en un 27%, la autoridad reconoció que no se puede estar satisfecho con dichos resultados y enfatizó que la preocupación ciudadana hoy pasa prioritariamente por el desempleo, el crecimiento económico y la seguridad.

"El problema crítico que tenemos es la cesantía y el empleo. Por lo tanto, el esfuerzo nuestro tiene que estar en que el plan 'Chile Despega' de aceleramiento de obras públicas, de obras en el MOP, en Vivienda y los subsidios a través del Sence se ejecuten rápidamente", indicó, destacando la presencia de más de 240 proyectos de inversión pública que se licitarán para iniciar su construcción a partir de enero, buscando dinamizar la creación de puestos de trabajo a nivel nacional.

Finalmente, al ser consultado sobre los reiterados rumores de un inminente ajuste en su equipo, el biministro descartó que la solución mágica ante las dificultades sea un cambio de gabinete y zanjó que, si bien se realizan evaluaciones constantes del desempeño territorial de seremis y delegados, las modificaciones ministeriales responden estrictamente a la confianza y definiciones del Presidente de la República.