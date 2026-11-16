Corte de agua afectará este lunes a comuna de la Región Metropolitana: Revisa cuándo comienza y cuánto durará

16 nov. 2026 - 00:28 hrs.

¿Qué pasó?

Este lunes 16 de noviembre se registrará un corte de agua programado en una comuna de Santiago, en la Región Metropolitana, debido a trabajos de cambio de válvula.

La interrupción del suministro comenzará durante la tarde y se extenderá hasta la madrugada del martes 17 de noviembre. Sin embargo, Aguas Andinas informó que la hora de término es estimada.

¿Cuál es la comuna afectada?

Lo Barnechea

El corte de agua comenzará a las 15:00 horas del lunes 16 de noviembre y tiene como horario de término estimado las 03:00 horas del martes 17 de noviembre.

Cabe señalar que este corte corresponde a un sector determinado de Lo Barnechea, por lo que no afectará a todos los hogares de la comuna.

La información oficial sobre los trabajos programados puede ser consultada en Aguas Andinas ingresando aquí.

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