Anuncian cortes de agua en 3 comunas de la Región Metropolitana para este martes: Revisa los horarios
- Por Paula Moreno
¿Qué pasó?
Este martes 10 de noviembre se registrarán cortes de agua programados en sectores de ocho comunas de Santiago y la Región Metropolitana, debido a trabajos en la red de suministro de Aguas Andinas.
Las interrupciones comenzarán durante la tarde y tendrán distintos horarios de término. En algunos casos, los cortes se extenderán hasta la madrugada del miércoles 11 de noviembre.
¿Cuáles son las comunas afectadas?
Vitacura
Desde las 15:00 horas de este martes hasta las 3:00 de la madrugada del miércoles 11 de noviembre
Peñalolén
Desde las 15:00 horas de este martes hasta las 3:00 de la madrugada del miércoles 11 de noviembre
La Cisterna
Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas
Cabe señalar que estos cortes corresponden a sectores determinados de las comunas mencionadas, por lo que no necesariamente afectarán a todos sus hogares.
La información oficial sobre los trabajos programados puede ser consultada en Aguas Andinas ingresando aquí.
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