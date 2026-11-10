Anuncian cortes de agua en 3 comunas de la Región Metropolitana para este martes: Revisa los horarios

10 nov. 2026 - 01:00 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes 10 de noviembre se registrarán cortes de agua programados en sectores de ocho comunas de Santiago y la Región Metropolitana, debido a trabajos en la red de suministro de Aguas Andinas.

Las interrupciones comenzarán durante la tarde y tendrán distintos horarios de término. En algunos casos, los cortes se extenderán hasta la madrugada del miércoles 11 de noviembre.

¿Cuáles son las comunas afectadas?

Vitacura

Desde las 15:00 horas de este martes hasta las 3:00 de la madrugada del miércoles 11 de noviembre





Peñalolén

Desde las 15:00 horas de este martes hasta las 3:00 de la madrugada del miércoles 11 de noviembre

La Cisterna

Desde las 15:00 hasta las 23:00 horas

Cabe señalar que estos cortes corresponden a sectores determinados de las comunas mencionadas, por lo que no necesariamente afectarán a todos sus hogares.

La información oficial sobre los trabajos programados puede ser consultada en Aguas Andinas ingresando aquí.