Investigan muerte de hombre de 44 años al interior de calabozos de comisaría en Santiago

09 nov. 2026 - 23:17 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de 44 años falleció durante la tarde de este lunes, luego de protagonizar un episodio de autolesión al interior de los calabozos de la 4ª Comisaría de Santiago, donde permanecía detenido por el delito de amenazas con arma blanca.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el sujeto habría utilizado una prenda de vestir para autolesionarse, situación que provocó que perdiera el conocimiento al interior del recinto policial.

Tras lo ocurrido, personal de guardia realizó maniobras de reanimación y coordinó la llegada de equipos de emergencia. Posteriormente, el hombre fue trasladado hasta la Posta Central, donde se confirmó su fallecimiento.

Hombre fue encontrado inconsciente al interior de los calabozos

Según la información disponible, el episodio ocurrió mientras el hombre permanecía detenido en dependencias de la 4ª Comisaría de Santiago, luego de ser aprehendido por amenazas con arma blanca.

En ese contexto, habría protagonizado un episodio de autolesión utilizando su ropa interior, tras lo cual perdió el conocimiento.

Al advertir la situación, personal policial de guardia intervino de inmediato para auxiliarlo y realizar maniobras de reanimación, mientras se solicitaba la concurrencia de los equipos de emergencia.

Posteriormente, personal del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) trasladó al detenido hasta la Posta Central para recibir atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por los equipos de emergencia, se confirmó su fallecimiento.

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