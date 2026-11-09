Lunar delató a prófugo de la justicia acusado de homicidio: Lo fiscalizaron en la calle y se hizo pasar por su hermano

09 nov. 2026 - 17:19 hrs.

¿Qué pasó?

Un lunar en el rostro permitió a Carabineros descubrir la verdadera identidad de un hombre que circulaba en bicicleta por la comuna de La Reina, Región Metropolitana, y que mantenía una orden de detención por homicidio.

Lunar lo delató

El procedimiento fue realizado por funcionarios de la 16ª Comisaría, quienes fiscalizaron al sujeto en la intersección de las calles Leonardo da Vinci con Tobías Barros.

El individuo no portaba documentos de identificación y entregó un nombre que correspondía al de su hermano.

Al ingresar sus datos al sistema policial, los uniformados compararon su rostro con la fotografía registrada y detectaron una diferencia: al hombre le faltaba un lunar en la parte superior del labio. Esta particularidad levantó sospechas y motivó su traslado a la unidad policial.

"En la comisaría, mediante la verificación de huella dactilar, se pudo determinar que había dado una falsa identidad, la que en realidad correspondía a su hermano", explicó la mayor Carolina Constanzo, comisaria de la 16ª Comisaría de La Reina.

Tenía orden de detención pendiente por homicidio

La oficial agregó que el sujeto mantenía una orden de detención pendiente por el delito de homicidio, emitida por el 13° Juzgado de Garantía de Santiago el 28 de abril de 2025. Por ello, lo detuvieron de inmediato.

El detenido fue identificado con las iniciales D.I.R.R., tiene 26 años y es de nacionalidad chilena. Además, registra antecedentes por lesiones graves y leves.

Por instrucción del Ministerio Público, el hombre pasó a control de detención y quedó en prisión preventiva.

Su captura se relaciona con un ataque armado ocurrido el 16 de febrero de 2025 en la comuna de Peñalolén.

De acuerdo al Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), ese día cerca de las 18:00 horas, el imputado habría disparado más de 10 veces contra un hombre de 30 años, en las afueras de su domicilio.

Tras una serie de diligencias, se identificó al presunto atacante y se emitió una orden de detención por homicidio y porte ilegal de arma de fuego con fecha 28 de abril de 2025. Desde entonces, permanecía prófugo.