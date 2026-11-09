Encuentran sin vida a padre y su hija de 5 años que cayeron a río en Cunco

09 nov. 2026 - 14:32 hrs.

¿Qué pasó?

Luego de una intensa búsqueda que se extendió durante horas, en la tarde de este lunes se confirmó el hallazgo sin vida de un padre y su hija de 5 años que cayeron a un río en Cunco, región de La Araucanía.

El alcalde de Cunco, Cristian Moraga, señaló que "esta búsqueda tiene un desenlace lamentable, donde informamos el fallecimiento de estas dos personas. Es un desenlace triste. Me siento consternado".

"No tengo mayores detalles, pero efectivamente se encontró al padre y la niña juntos. Quiero darle la fuerza a la familia, porque hay que ponerse en el lugar de ellos", agregó.

Desaparición de padre e hija

De acuerdo a los antecedentes que se manejan, el hecho ocurrió el domingo, cuando la menor se acercó al agua en el geositio Garganta del Brujo, en el sector rural de Curacalco.

La principal hipótesis es que la niña cayó y luego resbaló por uno de los saltos del cauce, de aproximadamente 25 metros. Su padre, de 32 años, intentó socorrerla y también cayó.

Apenas se alertó de la emergencia, Carabineros inició intensas maniobras de rescate e inspección en la zona. Pese a los esfuerzos desplegados el domingo, las labores no arrojaron resultados positivos.

Las tareas de rastreo se reanudaron a primera hora de este lunes con refuerzos especializados provenientes de distintas unidades regionales del GOPE.

El trabajo de los equipos de rescate se tornó extremadamente complejo debido a las fuertes corrientes que registra el río Curacalco.

Además, la geografía accidentada y el difícil acceso que caracteriza al sector dificultaron los avances de los buzos y el personal en terreno.