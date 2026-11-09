Gran operativo en toma Nuevo Amanecer de Cerrillos: Más de 800 personas fueron desalojadas

09 nov. 2026 - 09:59 hrs.

¿Qué pasó?

Durante las primeras horas de este lunes comenzó un histórico y masivo operativo policial para concretar el desalojo definitivo y la erradicación por etapas de la toma Nuevo Amanecer, en la comuna de Cerrillos.

Se trata del asentamiento informal más grande de la Región Metropolitana, un terreno de aproximadamente 20 hectáreas cuyo origen se remonta al año 2020 y que ha registrado un crecimiento vertiginoso en los últimos años.

El detalle del despliegue policial

El procedimiento cuenta con un contingente superior a los 800 efectivos de Carabineros (personal COP), junto a funcionarios del SERVIU, la Delegación Presidencial, la Municipalidad de Cerrillos y la Policía de Investigaciones (PDI).

Asimismo, el despliegue incluye la incorporación de maquinaria pesada destinada a la demolición de las estructuras irregulares.

En esta primera fase se intervendrá una franja prioritaria de cerca de 3 hectáreas en el sector de América Indígena con Lo Errázuriz y los terrenos aledaños a la Ruta 78 (Autopista del Sol).

Esta área reviste un carácter crítico debido a las obras de ampliación vial proyectadas y al severo riesgo de derrumbes por remoción de masa, peligro que ya había motivado la evacuación preventiva de cerca de 600 personas durante los recientes temporales.

Los datos clave

Población a desalojar (primera etapa): 817 personas (aprox. 200 viviendas).

Población total estimada del asentamiento: Entre 2.000 y 15.000 personas.

Superficie total de la toma: 20 hectáreas (3 intervenidas en la fase inicial).

Fundamentos jurídicos: Requerimiento de Delegación Presidencial y Decreto Municipal.

Resistencia por el operativo

El inicio de los trabajos estuvo marcado por la presencia de columnas de humo provenientes de focos aislados de resistencia, asociados a la quema de neumáticos en la vía pública.

A pesar de estos hechos, las autoridades confirmaron que una parte de las familias abandonó el lugar de manera voluntaria tras ser notificadas previamente.

Ante la presencia de niños y una alta proporción de residentes de nacionalidad haitiana, Carabineros dispuso a la Dirección de Derechos Humanos, agentes de diálogo e intérpretes en el lugar.

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