Cadem: Aprobación de Kast sigue bajo el 30% con el desempleo y el precio de la bencina como los principales temas a solucionar

08 nov. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

La encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 8 de noviembre muestra que el Presidente José Antonio Kast no logra mejorar sus cifras de aprobación, con el alto desempleo y la constante alza en el precio de las bencinas como los principales temas a solucionar por su Gobierno.

Aprobación de José Antonio Kast

Esta semana, la aprobación del Presidente Kast logró un repunte de tres puntos al alcanzar un 29%. Sin embargo, este respaldo aún está por debajo de la "barrera psicológica" del 30%, de la que no ha podido salir desde que se conocieran las polémicas rebajas de condena.

Por otro lado, en el transcurso de una semana, el mandatario registró una baja de un punto en su desaprobación, pasando desde su peak de 69% a un 68% en la presente entrega de Cadem.

Razones para aprobar y desaprobar a Kast

El "top 3" de las razones para aprobar la gestión de Kast se lo llevan:

Está intentando ordenar el país y cumplir lo que prometió en campaña/gobierno de emergencia ( 70% ).

). Mega Reforma/Plan Nacional de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social ( 44% ).

). Control del gasto fiscal (21%).

Por otro lado, el "top 3" de razones para desaprobar al Presidente son:

Rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores/mantener a ministro Rabat ( 43% ).

). Caída de crecimiento económico y aumento del desempleo ( 42% ).

). Aumento del costo de la vida, precio de los combustibles (29%).

Medidas más importantes para Chile

Finalmente, Cadem también consultó sobre las medidas más importantes que deberían ocurrir en el país durante los próximos seis meses, siendo las siguientes materias el "top 5" de prioridades para la ciudadanía:

La tasa de desempleo disminuya de 9,8% a 8% ( 32% ).

). El precio de la bencina vuelva al nivel que tenía en marzo de este año ( 28% ).

). La economía chilena crezca a un 3% anual ( 24% ).

). Renuncie el ministro de Justicia, Fernando Rabat ( 16% ).

). Aumente significativamente la expulsión de inmigrantes en situación irregular (14%).

Metodología de Cadem

La encuesta fue elaborada a través de una plataforma online a hombres y mujeres de 18 o más años de las 16 regiones del país, alcanzando una cobertura de 158 comunas.

Con esto, se logró una tasa de finalización del 89,8% al cumplirse una cuota de 1.001 casos de un total de 1.115 personas que abrieron la encuesta.

Estos datos fueron ponderados a nivel de sujetos por género, edad, zona, nivel socioeconómico y comportamiento electoral en la segunda vuelta presidencial de 2025.

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