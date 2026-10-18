Cadem: 55% está "en descuerdo" con indultos a exuniformados condenados por el estallido social y 55% respalda rebaja del TAG

18 oct. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

La encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 18 de octubre abordó entre sus temas la figura del indulto presidencial, la rebaja en el precio del TAG de las autopistas y, como en cada una de sus dos ediciones semanales, la evaluación al Presidente José Antonio Kast.

Indulto presidencial

Debido a la muerte de Juan Aliste Vega en prisión, en la encuesta se preguntó por una "posición frente al indulto presidencial", en donde un 60% optó por "eliminarla", un 33% por "mantenerla" y un 8% no respondió.

Respecto a las personas condenadas que tienen una enfermedad terminal, un 59% se mostró "en desacuerdo" con que "puedan terminar de cumplir su condena en su hogar", frente a un 33% que dijo estar "de acuerdo".

En cuanto a quién debería decidir si un enfermo terminal puede terminar su condena en su hogar, un 40% optó por "tribunales de justicia mediante un procedimiento regulado por ley", un 39% dijo que "nadie, no debería existir el indulto" y un 17% señaló que "el Presidente de la República a través de un indulto".

En la misma temática, un 55% se mostró "en desacuerdo" con que "el Presidente indulte a exuniformados condenados por hechos ocurridos durante el estallido social", frente a un 36% que dijo estar "de acuerdo".

Finalmente, un 64% dijo estar "en desacuerdo" con que "el Presidente indulte a exuniformados condenados por violaciones a los Derechos Humanos que tengan más de 80 años y estén enfermos". En contraste, solo un 29% dijo estar "de acuerdo" con esta medida.

Rebaja del TAG

Otra de las temáticas abordadas por Cadem fue la rebaja en los cobros del TAG en la Autopista Central, en donde un 55% dijo estar "de acuerdo", frente al 40% que señaló estar "en desacuerdo".

En cuanto a una ampliación del beneficio a otras autopistas concesionadas, como Costanera Norte, Vespucio Norte o Vespucio Sur, un 56% sostuvo que está "de acuerdo", en contraste con el 34% que afirmó estar "en desacuerdo".

Sube la desaprobación de Kast

En cuanto a la evaluación del Presidente Kast, este domingo el mandatario llegó nuevamente a su máximo de 65% de desaprobación, obteniendo además su mínimo de aprobación con solo un 30% de respaldo.

En el registro semana a semana, esto significa que José Antonio Kast subió un punto su desaprobación en siete días y registró un retroceso de dos puntos en su aprobación durante el mismo período de tiempo.

Metodología de Cadem

La encuesta fue elaborada a través de una plataforma online a hombres y mujeres de 18 o más años de las 16 regiones del país, alcanzando una cobertura de 164 comunas.

Con esto, se logró una tasa de finalización del 80,9% al cumplirse una cuota de 1.007 casos de un total de 1.245 personas que abrieron la encuesta.

Estos datos fueron ponderados a nivel de sujetos por género, edad, zona, nivel socioeconómico y comportamiento electoral en la segunda vuelta presidencial de 2025.

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