Confirman muerte de Juan Aliste Vega, condenado por crimen del cabo Moyano: Había solicitado "indulto humanitario"

11 oct. 2026 - 10:33 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este domingo se confirmó el fallecimiento de Juan Aliste Vega, exintegrante del Movimiento Lautaro, condenado a 42 años de cárcel por el homicidio del cabo de Carabineros Luis Moyano. El hombre, de 53 años, murió mientras permanecía internado en el Hospital Penal del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, debido a un "cáncer en etapa cuatro".

Su muerte ocurre pocos días después de que solicitara un "indulto por razones humanitarias" al presidente José Antonio Kast. En la petición, Aliste Vega buscaba cumplir los últimos días de su vida junto a sus hijos y su familia, debido al avanzado estado de su enfermedad.

“Sé que mis condenas son graves y que esta solicitud exige una decisión fundada y responsable. No pretendo desconocerlas ni restar importancia al sufrimiento de las víctimas y sus familias”, señaló en la carta con la que pidió el beneficio.

¿Qué reportó Gendarmería?

Gendarmería informó respecto al deceso del condenado que "tras sufrir una descompensación, fue atendido por personal de salud del recinto, quienes constataron su deceso en el lugar".

Para cerrar, se añadió que "la institución penitenciaria activó los protocolos de rigor establecidos para estas contingencias: Se dispuso que la dupla psicosocial comunicara lo sucedido a los familiares y se informó a la Fiscalía".

El crimen del cabo Luis Moyano

Aliste Vega fue condenado por su participación en el asalto a una sucursal del Banco Security, ocurrido el 18 de octubre de 2007 en Santiago.

Tras el robo, Aliste Vega y Freddy Fuentevilla huyeron y fueron a buscar una motocicleta estacionada en las cercanías.

En ese momento se encontraron con el cabo Luis Moyano, quien había sido alertado del asalto. De acuerdo con los antecedentes de la Fiscalía, Aliste Vega descendió de la motocicleta y disparó contra el funcionario policial, provocándole la muerte.

Luego del crimen, Aliste Vega permaneció prófugo durante un tiempo y fue detenido en Argentina junto a Freddy Fuentevilla. Posteriormente, fue trasladado a Chile para cumplir la condena de 42 años de presidio.