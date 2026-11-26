26 nov. 2026 - 04:00 hrs.

¿Qué pasó?

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, presentó este miércoles su propuesta de gobierno para una eventual transición política en Venezuela.

Entre sus principales compromisos, mencionó la liberación de todos los presos políticos y una política de “justicia sin venganza”, según consignó Infobae.

El anuncio lo realizó durante un encuentro con cerca de 3.000 estudiantes en la Universidad Central de Venezuela (UCV), en Caracas. Se trató de su primer evento masivo desde su sorpresivo regreso del exilio en octubre.

Machado propone una refundación institucional

Desde el Aula Magna de la universidad, Machado planteó una “refundación histórica” del país, orientada hacia un “Estado federal”. También propuso fortalecer las relaciones con otras democracias, especialmente con Estados Unidos, mediante acuerdos de largo plazo en seguridad, energía, minería, comercio y migración.

“Esta relación se sostendrá sobre la base más firme posible, los valores compartidos entre dos pueblos soberanos. Enfrentamos un desafío monumental y tenemos el derecho y la obligación de ser muy ambiciosos”, afirmó.

Además, defendió una Fuerza Armada “despolitizada” y planteó que jueces, policías y militares dejen de ser figuras a las que la ciudadanía tema.

Prometió liberar a todos los presos políticos

Uno de los momentos centrales del discurso estuvo marcado por las consignas de los asistentes, quienes exigieron la liberación de los detenidos por motivos políticos. Entre el público también había familiares que exhibieron fotografías de sus seres queridos.

Machado respondió al reclamo asegurando que no puede hablarse de libertad sin considerar a quienes permanecen privados de ella.

“Todos; que sean todos, absolutamente todos”, sostuvo. También calificó a los presos políticos como “nuestros héroes” y prometió que en una eventual Venezuela surgida de la transición “nunca jamás habrá un preso de conciencia”.