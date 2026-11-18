18 nov. 2026 - 20:00 hrs.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció este miércoles un acuerdo militar con el régimen de Venezuela tras llegar por sorpresa a Caracas, con lo que es el funcionario estadounidense de mayor rango en visitar el país desde que las fuerzas de Estados Unidos arrestaron a Nicolás Maduro.

La televisión estatal venezolana transmitió imágenes de Hegseth y otros altos funcionarios estadounidenses junto a la encargada chavista interina Delcy Rodríguez en el palacio presidencial de Miraflores.

"Esperamos poder llevar esto a la práctica, profundizando nuestra cooperación y nuestra asociación en defensa de maneras que aprovechen la experiencia de las fuerzas armadas de Estados Unidos y del Departamento de Guerra", dijo Hegseth en declaraciones transmitidas por la televisión estatal.

Restablecimiento de cooperación es un beneficio para las fuerzas armadas de Venezuela, según Rodríguez

Hegseth indicó que el acuerdo busca "garantizar que el pueblo venezolano no sea amenazado por actores extranjeros, narcoterroristas o criminales, y que esté seguro y protegido dentro de sus fronteras soberanas".

Por su parte, Rodríguez afirmó que se trata de una "reanudación de la relación técnico-militar entre ambos países", tras años de tensión en las relaciones. "Es muy beneficiosa para nuestros funcionarios militares, de favorecer su equipamiento operativo, de facilitar acceso a nuevas tecnologías", indicó.