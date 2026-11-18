18 nov. 2026 - 18:30 hrs.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este miércoles la destrucción de la casa de un jefe pandillero haitiano, la segunda que es blanco de la ofensiva de las tropas salvadoreñas desplegadas en el país caribeño.

El mandatario, que envió más de 2.000 militares a Haití, divulgó imágenes de helicópteros que atacan la imponente vivienda, que según la prensa haitiana pertenecía a Jeff Gwo Lwa, uno de los jefes de pandilla que forma parte de la coalición Viv Ansanm (Vivir Juntos).

"Mi regalo al pueblo haitiano en el aniversario de la batalla de Vertieres", escribió Bukele en criollo haitiano en la red social X, al referirse a un enfrentamiento militar de 1803, fue crucial para asegurar la independencia de Haití de Francia y transformarla en la primera república negra del mundo.

Tropas enviadas por Bukele asestan golpe a las pandillas en Puerto Príncipe

Las tropas enviadas por Bukele desde finales de octubre destruyeron el cuartel general de la pandilla 400 Mawozo y, junto a la policía haitiana, recuperaron un estadio de fútbol en la capital, tomado desde hace dos años por las bandas.

Bukele dijo haber enviado sus tropas, que mantiene en Puerto Príncipe y alrededores, para rescatar a cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos tras un ataque de pandilleros cerca de la capital haitiana.

Los gobiernos de Haití y El Salvador firmaron el martes un "acuerdo de cooperación" sobre el despliegue de militares salvadoreños, pero ninguno ha revelado los alcances del convenio, que mantienen "bajo reserva".

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